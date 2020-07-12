Днем 12 июля на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошла разгерметизация принадлежащего Норильсктрансгазу трубопровода. В результате произошел разлив порядка 20 тонн ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2020-na-tajmyre-razlilos-okolo-20-tonn-topliva.html" target="_blank">На Таймыре разлилось около 20 тонн топлива</a> - Днем 12 июля на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошла разгерметизация принадлежащего Норильсктрансгазу трубопровода. В результате произошел разлив порядка 20 тонн ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-07-2020-na-tajmyre-razlilos-okolo-20-tonn-topliva.html]На Таймыре разлилось около 20 тонн топлива[/url] - Днем 12 июля на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошла разгерметизация принадлежащего Норильсктрансгазу трубопровода. В результате произошел разлив порядка 20 тонн ..