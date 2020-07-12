Днем 12 июля на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошла разгерметизация принадлежащего Норильсктрансгазу трубопровода. В результате произошел разлив порядка 20 тонн ..

Днем 12 июля на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошла разгерметизация принадлежащего "Норильсктрансгазу" трубопровода. В результате произошел разлив порядка 20 тонн топлива. ЧП произошло в районе поселка Тухард. На место направлены аварийные службы.