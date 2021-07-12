12 июля звезде Деффчонок Полине Максимовой исполнилось 32 года. О том, сколько взлетов и падений случилось у актрисы, подошедший к этому рубежу, в материале Дни.ру.

12 июля звезде "Деффчонок" Полине Максимовой исполнилось 32 года. О том, сколько взлетов и падений случилось у актрисы, подошедший к этому рубежу, в материале "Дни.ру".Актриса Полина Максимова является одной из самых ярких представительниц российского современного кинематографа. Звезда сериалов "Деффчонки", "След", "Возьми меня с собой" победила в международной номинации "лучшее преображение" после роли Жени в ленте "257 причин, чтобы жить". Хотя многие считали, что ее героиня Леля навсегда поставит на ней крест актрисы одной роли. Также широкую известность актриса обрела благодаря главным ролям в кинокартинах "Последний кордон" и "Два Антона".СемьяПолина росла в творческой семье. Ее мать, отец и дедушка были актерами. Девушка тоже выбрала путь кинематографа. Еще в школе она ходила в драматический кружок, где добилась немалых успехов. После школы она поступила в "Щепку".Еще во время учебы начинающая актриса начала делать первые шаги в кино. дебютом стал сериал "Возьми меня с собой", где она сыграла роль Наташи. Этот опыт открыл ей новую дорогу в мир заманчивого и такого жестокого кинематографа.Роль Лели в "Деффчонках" принесла ей оглушительный успех, но потом зрители не узнали любимую актрису. В картине "Обратный отсчет" Максимова доказала, что способна перевоплотиться в совершенно нового персонажа, и далеко не легкомысленной девочки.Ради съемок в картине Кирилла Плетнева "Без меня" Максимова остригла волосы и похудела на десять килограммов. В интервью Полина Максимова призналась, что ей было невыносимо тяжело во время съемок.Ухажеры, церковь и ночные клубыОднажды счастливая и гордая Полина Максимова трубила на весь мир о том, как счастлива в отношениях. После этого все рухнуло в один миг. Тогда актриса поняла, что если счастье не любит тишину, то по крайней мере обращаться с ним уж точно надо аккуратно. Особенно когда у тебя много завистников.В "Щепке" за Полиной Максимовой ухлестывали сразу несколько ухажеров. Однако выбрала она Дмитрия Карпеева. Тогда им было по 19 лет. Полина была очень набожной девушкой, но при этом ее слабостью были ночные вечеринки в клубах. Кириллу не раз приходилось забирать ее оттуда. Все закончилось тем, что Полина Максимова на глазах у своего парня обнималась и целовалась с другим. Пара распалась.Потом ходили слухи о ее романе со звездой "Дома-2" Алексеем Самсоновым. Но дальше фотографий в Сети и сплетен дело не зашло. Полина Максимова по уши влюбилась в пловца Никиту Лобинцева. Но он жил в США, и отношения не выдержали испытания расстоянием.В 2015-м появились новости о том, что Полина Максимова встречается с певцом Алексеем Воробьевым. Она снималась в его клипах и проводила время в компании с ним. По словам самой актрисы, между ними не просто пробежала искра, а были "фейерверки и салюты".В 2018-м заговорили о том, что Полина Максимова сблизилась с продюсером ТНТ Артемом Чугуновым, но это не подтвердилось.В одном из интервью Полина Максимова призналась, что ее окружают коварные люди. Она назвала свою жизнь чередой предательств."У меня и друзей толком нет", – рассказывала она.На съемках "257 причин, чтобы жить" Полина Максимова встретилась с Егором Корешковым. Коллега поддерживал ее в трудных ситуациях, в том числе когда не стало ее близкого человека. Вместе пара провела период самоизоляции и продолжает наслаждаться отношениями.