С 12 июля сфера услуг может пускать к себе клиентов, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Петицию в адрес губернатора с просьбой отменить Указ о вводе новых ограничений . Её авторами предприниматели сферы услуг, руководители предприятий, работники и их семьи.Напомним, что с 12 июля организации из сферы услуг могут пускать к себе клиентов, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.Официально инициатором документа выступил фитнес-клуб «Атмосфера». С аналогичными пожеланиями к главе региона на минувшей неделе председатель реготделения «Опоры России» Александр Захаров и вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Александр Юрьев. Однако в Белом доме отказались отменять указ, пообещав людям до конца этой недели проработать меры поддержки.Среди них: компенсация зарплат сотрудников в размере МРОТ на каждого; кредит под 1% и реструктуризация действующих займов под 1%; региональные налоговые льготы; снижение стоимости аренды муниципального и областного имущества.Напомним, что из-за отсутствия вакцины в регионе выстроилась очередь из 70 тысяч желающих. Депздрав запросил у Минпромторга 100 тысяч доз препарата. Однако на его поставку и иммунизацию населения уйдёт время, которое предприятия сферы услуг вынуждены будут фактически простаивать.