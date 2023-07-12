К ликвидации борщевика во Владимирской области подключилась прокуратура.
Муромской городской...
К ликвидации борщевика во Владимирской области подключилась прокуратура.
Муромской городской прокуратурой установлено, что в нарушение требований закона, по ул.Энгельса г.Мурома в микрорайоне «Новый город» от дома № 18 в сторону дома № 24 на обочине автомобильной дороги и в полосе её отвода произрастал борщевик Сосновского.
Это создает препятствия движению пешеходов в зоне транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Руководителю МБУ «Благоустройство» внесено представление.
В итоге, выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что во Владимирской области началась вторая стадия борьбы с борщевиком Сосновского.
Фото: https://www.pxfuel.com