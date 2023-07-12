Об этом сообщается в соцсетях губернатора области Александра Авдеева. Изменение собственника здания и земельного участка, на котором оно расположено, уже закрепили распоряжением
<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2023-kinoteatr-xudozhestvennyj-peredali-oblasti-tam-snova-sobirayutsya-pokazyvat-filmy.html" target="_blank">Кинотеатр «Художественный» передали области, там снова собираются показывать фильмы</a> - Об этом сообщается в соцсетях губернатора области Александра Авдеева. Изменение собственника здания и земельного участка, на котором оно расположено, уже закрепили распоряжением
[url=https://33live.ru/novosti/12-07-2023-kinoteatr-xudozhestvennyj-peredali-oblasti-tam-snova-sobirayutsya-pokazyvat-filmy.html]Кинотеатр «Художественный» передали области, там снова собираются показывать фильмы[/url] - Об этом сообщается в соцсетях губернатора области Александра Авдеева. Изменение собственника здания и земельного участка, на котором оно расположено, уже закрепили распоряжением