Об этом сообщается в соцсетях губернатора области Александра Авдеева. Изменение собственника здания и земельного участка, на котором оно расположено, уже закрепили распоряжением

Об этом сообщается в соцсетях губернатора области Александра Авдеева. Изменение собственника здания и земельного участка, на котором оно расположено, уже закрепили распоряжением областного правительства. Историческое здание в центре города планируют передать в оперативное управление областному «Киноцентру», отреставрировать и показывать там фильмы. При этом власти признают, что на это потребуется время и средства областного и федерального