Сердце “Икара” – это его дети. С таким лозунгом лагерь отметил юбилейные 65 лет. В честь праздника для молодежи подготовили захватывающее выступление. Сердце лагеря похитила темная

Сердце “Икара” – это его дети. С таким лозунгом лагерь отметил юбилейные 65 лет. В честь праздника для молодежи подготовили захватывающее выступление. Сердце лагеря похитила темная владычица часов. На её страже стояли хранители времени, но оказалось, что украденное — не самое ценное. Основная интрига сюжета — что же является сердцем “Икара”? Участие в мероприятии приняли