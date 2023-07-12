Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра.

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра.Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова и Бориса Чернышова. Решение принято на заседании комиссии, сообщает телеканал "Москва 24".Гусева выдвинуло столичное отделение партии "Справедливая Россия – За правду", Даванкова – отделение партии "Новые люди". Зюганов пойдет на выборы от Коммунистической партии, Чернышов – от ЛДПР.Мосгоризбирком 10 июля официально зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы.Столичное отделение "Единой России" 9 июня выдвинуло градоначальника на выборы мэра. Он поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку горожан.В Цифровом деловом пространстве на Покровке штаб общественной поддержки Собянина. Он открыт для всех, кто готов делиться идеями по развитию города.Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.