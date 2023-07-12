Лето - пора отпусков и... квартирных краж. Жители одного из домов во Владимире заметили, что глазки...

Лето - пора отпусков и... квартирных краж. Жители одного из домов во Владимире заметили, что глазки входных дверей на нескольких этажах заклеены скотчем. Как действуют "домушники"? Как они караулят жертв и почему даже самый надежный засов не гарантирует сохранность имущества? В интервью "Вестям" рассказал начальник отдела региональной Росгвардии Евгений Филиппов.