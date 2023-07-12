Условия выполнили 49 482 человека.

Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги первого этапа акции «Офис в кармане». Для участия необходимо было до 30 июня зарегистрироваться в личном кабинете клиента и подписаться на электронную квитанцию. Условия выполнили 49 482 человека. Среди них методом случайного выбора было определено три обладателя современных смартфонов, еще 20 клиентов выиграли сертификаты в магазин бытовой техники и электроники. Список победителей опубликован ниже. Все они в ближайшее время получат свои призы.«Мы благодарны клиентам, которые сделали выбор в пользу наших дистанционных сервисов. Это не только экономия времени, безопасность и удобство, но и вклад в сохранение экологии», – отметил директор по биллингу и клиентскому сервису Денис Никулин.Второй этап акции пройдет с августа по сентябрь. Чтобы поучаствовать в нем, можно уже сейчас зарегистрироваться в личном кабинете «ЭнергосбыТ+» и перейти на электронный платежный документ. Розыгрыш смартфонов среди участников 2 этапа пройдет в октябре. Подробности акции размещены на сайте:Список победителей 1 этапа акции «Офис в кармане»:ГородЛицевой счетПризВладимир1293285СмартфонВладимир1213267Подарочный сертификатВладимир1713235Подарочный сертификатВладимир1701355Подарочный сертификатВладимир1294954Подарочный сертификатВладимир1332265Подарочный сертификатВладимир1304432Подарочный сертификатВладимир1700317Подарочный сертификатВладимир1682309Подарочный сертификатВладимир1268769Подарочный сертификатВладимир1214160Подарочный сертификатКовров1524932СмартфонКовров1518490Подарочный сертификатКовров1492862Подарочный сертификатКовров1684330Подарочный сертификатСудогда1710405СмартфонСудогда1625181Подарочный сертификатГусь-Хрустальный1414939Подарочный сертификатПетушки1697333Подарочный сертификатКамешково1550464Подарочный сертификатКиржач1714710Подарочный сертификатКольчугино1453532Подарочный сертификатСобинка1571597Подарочный сертификатРеклама.