Условия выполнили 49 482 человека.
Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги первого этапа акции «Офис в кармане». Для участия необходимо было до 30 июня зарегистрироваться в личном кабинете клиента и подписаться на электронную квитанцию. Условия выполнили 49 482 человека. Среди них методом случайного выбора было определено три обладателя современных смартфонов, еще 20 клиентов выиграли сертификаты в магазин бытовой техники и электроники. Список победителей опубликован ниже. Все они в ближайшее время получат свои призы.
«Мы благодарны клиентам, которые сделали выбор в пользу наших дистанционных сервисов. Это не только экономия времени, безопасность и удобство, но и вклад в сохранение экологии», – отметил директор по биллингу и клиентскому сервису Денис Никулин.
Второй этап акции пройдет с августа по сентябрь. Чтобы поучаствовать в нем, можно уже сейчас зарегистрироваться в личном кабинете «ЭнергосбыТ+» и перейти на электронный платежный документ. Розыгрыш смартфонов среди участников 2 этапа пройдет в октябре. Подробности акции размещены на сайте:
Список победителей 1 этапа акции «Офис в кармане»:
Город
Лицевой счет
Приз
Владимир
1293285
Смартфон
Владимир
1213267
Подарочный сертификат
Владимир
1713235
Подарочный сертификат
Владимир
1701355
Подарочный сертификат
Владимир
1294954
Подарочный сертификат
Владимир
1332265
Подарочный сертификат
Владимир
1304432
Подарочный сертификат
Владимир
1700317
Подарочный сертификат
Владимир
1682309
Подарочный сертификат
Владимир
1268769
Подарочный сертификат
Владимир
1214160
Подарочный сертификат
Ковров
1524932
Смартфон
Ковров
1518490
Подарочный сертификат
Ковров
1492862
Подарочный сертификат
Ковров
1684330
Подарочный сертификат
Судогда
1710405
Смартфон
Судогда
1625181
Подарочный сертификат
Гусь-Хрустальный
1414939
Подарочный сертификат
Петушки
1697333
Подарочный сертификат
Камешково
1550464
Подарочный сертификат
Киржач
1714710
Подарочный сертификат
Кольчугино
1453532
Подарочный сертификат
Собинка
1571597
Подарочный сертификат
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