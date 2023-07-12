За первое полугодие этого года специалисты Роспотребнадзора области исследовали 1117 проб молочной и масложировой продукции. Из них гигиеническим нормативам не соответствовали 47. С оборота

За первое полугодие этого года специалисты Роспотребнадзора области исследовали 1117 проб молочной и масложировой продукции. Из них гигиеническим нормативам не соответствовали 47. С оборота сняли 143 килограмма масложировой продукции. Всего с января по июнь проведено 35 контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях торговли молока и молочной продукции. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!