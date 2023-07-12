Синоптики проинформировали жителей Владимирской области об ещё одном холодном дне.
В регионе пик...
Синоптики проинформировали жителей Владимирской области об ещё одном холодном дне.
В регионе пик арктического вторжения ожидается в четверг, предупреждают синоптики.
При облачной и дождливой погоде днём воздух не прогреется выше +15…+17°.
По сути, это норма середины сентября, отметили метеорологи.
В пятницу потеплеет до 20-градусов.
И к выходным дням во Владимирскую область снова вернется лето.
Дневные температуры вновь достигнут +22…+26°.
Народный прогноз погоды
В этот день отмечается собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфея.
Наши предки прислушиваться к кукушке: если она продолжает куковать – лето будет хорошее и долгое.
Фото: https://www.pxfuel.com