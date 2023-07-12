Оно случилось недавно – 8 июля. По версии следствия, 48-летний подозреваемый пырнул собутыльника ножом. Убийство случилось в одной из квартир на улице Карпова в городе Карабаново. По

Оно случилось недавно – 8 июля. По версии следствия, 48-летний подозреваемый пырнул собутыльника ножом. Убийство случилось в одной из квартир на улице Карпова в городе Карабаново. По предварительным данным Следкома, двое мужчин распивали алкоголь и поругались. Злоумышленник взял нож и нанес удар потерпевшему. 50-летний мужчина скончался на месте. Следователю и оперативникам удалось задержать подозреваемого по