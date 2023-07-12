В Гусь-Хрустальном районе в план дорожного ремонта вошли более 8,5 километров дорог. Также ремонтные работы запланированы на 20 участках в сельских поселениях.

В Гусь-Хрустальном районе в план дорожного ремонта вошли более 8,5 километров дорог. Также ремонтные работы запланированы на 20 участках в сельских поселениях.Но благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета, в этом году смогут ещё отремонтировать плюсом почти 1,7 километра дорожного полотна:проезд №9 в поселке Красное Эхо; автомобильную дорогу с мостовым переходом через речку Судогда между деревнями Большая и Малая Артемовка и дорожный участок от дома №11 до дома №34 на улице Сельская Новь в деревне Семеновка.Всего за сезон в Гусь-Хрустальном районе в нормативное состояние приведут 23 участка автомобильных дорог. Их общая протяженность превысит 10 километров. Работы завершены уже на 18 участках.«В этом году, благодаря выделению большого объёма денежных средств, в том числе, из регионального бюджета, работы в области по ремонту дорог ведутся интенсивно. Результат, как говорится, налицо. Приятно проехать даже по сельским дорогам», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.