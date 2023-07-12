В Москве нашли тело дочери бывшего губернатора Пензенской области. 44-летняя Наталья Бочкарева накануне жаловалась консьержке на плохое самочувствие, а на утро перестала отзываться. ..

В Москве нашли тело дочери бывшего губернатора Пензенской области. 44-летняя Наталья Бочкарева накануне жаловалась консьержке на плохое самочувствие, а на утро перестала отзываться. Полиция, которая приехала по вызову, зашла в квартиру и обнаружила женщину без признаков жизни, сообщает телеканал .Отмечается, что на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Как отмечает , причины смерти Натальи Бочкаревой пока не установлены.напомнил, что пару лет назад женщина попала в поле зрения СМИ, так как после расставания с возлюбленным разбила свой "Майбах" и отдала гадалке 16 миллионов рублей, чтобы "почистить ауру".