Александр Басманов выступал в экипаже с представителем Санкт-Петербурга на автомобиле «Хонда Цивик». В списках турнира были заявлены более 60 команд из разных городов России: из Ярославля,

Александр Басманов выступал в экипаже с представителем Санкт-Петербурга на автомобиле «Хонда Цивик». В списках турнира были заявлены более 60 команд из разных городов России: из Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Республики Карелия, Чебоксар, Владивостока, Тулы, Череповца, Владимира, Уфы, Екатеринбурга, Кирова, Свердловской, Ленинградской и Московской областей. Соревнования проходили в Псковской области. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!