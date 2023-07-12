В регионе проходят съемки проекта “Места”, сообщили в правительстве области. Во Владимир приехали блогеры, популярные среди молодежи. В составе команды – блогеры Карина Мурашкина и

В регионе проходят съемки проекта “Места”, сообщили в правительстве области. Во Владимир приехали блогеры, популярные среди молодежи. В составе команды – блогеры Карина Мурашкина и Янгер, а также участники федеральной программы «Больше, чем путешествие». Они посетят самые красивые и интересные туристические места нашего региона и расскажут уникальные истории местных жителей. Команда блогеров уже встретилась с