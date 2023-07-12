Заслуженный артист России шокирует видом на публике. Николай Носков стал совсем другим.

Заслуженный артист России шокирует видом на публике. Николай Носков стал совсем другим.В 2017 году популярный российский музыкант перенес инсульт и операцию. Тяжкий удар по здоровью вынудил его пересесть в инвалидное кресло. Поначалу ослабленный и больной Николай Носков у многих вызывал жалость, но затем в глазах публики певец стал едва ли не героем.Вопреки всем обстоятельствам исполнитель хита "Это здорово" продолжил давать концерты. Он гастролирует по стране и собирает большие залы, полностью отдаваясь творчеству. Николай Носков — человек воли. Железная сила духа не дает ему забросить дело всей жизни и, разумеется, любимых зрителей."Его на многих концертах вывозят на коляске.Он встает с палочкой и пересаживается в кресло", — заявил партнер музыкантаIVAN. Порой сраженный инсультом Николай Носков пробивает до мурашек: встает и с ровной спиной идет к своей публике. В эти мгновения зрители тоже поднимаются с мест, не скрывая восторга.Выяснилось, что Николай Носков властный человек и жестко командует на репетициях. Для себя артист ставит важные задачи и настойчиво добивается желаемого вплоть до мелочей. Болезнь — не повод опускать руки, ведь Николай Носков чувствует необходимость выступать.