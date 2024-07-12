Певица Нюша прокомментировала развод Алсу и Яна Абрамова.

Певица Нюша прокомментировала развод Алсу и Яна Абрамова.Больше месяца общественность активно обсуждает развод певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Пара не стала публично раскрывать причину разлада в их семье, однако певица намекнула, что дело в неверности ее мужа, с которым она прожила в браке 18 лет.В качестве возможной любовницы бизнесмена называют модель Анастасию Решетову. Ранее Алсу обвинила ее во вранье, когда та заявила, что ее не интересуют женатые мужчины. Вскоре певица подала не только заявление о расторжении брака, но и иск о разделе совместно нажитого имущества, хотя в интернете то и дело всплывает информация о стремлении бизнесмена передать супруге активны на пару миллиардов рублей, желая избежать громкого скандала.Вероятно, певица Нюша, которая не так давно тоже подала на развод с мужем, понимает коллегу по цеху. Ранее исполнительница хита "Чудо" рассказала об измене супруга. А в беседе с журналистами, которая случилась накануне, Шурочкина невольно вмешалась в скандал Алсу и Абрамова. Представители СМИ поинтересовались, чью сторону занимает Нюша, но та заявила, что в данном случае "нет сторон".По словам 33-летней артистки, она выступает за поиск общего языка. Мол, необходимо и Алсу, и Яну решать возникшие вопросы логически.