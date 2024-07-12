Перед судом предстанут трое жителей Гусь-Хрустального в возрасте от 28 до 44 лет.

Перед судом предстанут трое жителей Гусь-Хрустального в возрасте от 28 до 44 лет. Мужчин обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Двоих фигурантов задержали в мае, когда при виде сотрудников полиции они попытались «сбросить» свёрток с запрещённым зельем массой 1,34 гр. Третьего гражданина арестовали в июне, когда мужчина также попробовал выкинуть свёрток с наркотиком массой 1,17 гр.Отмечается, что обвиняемые признали свою вину. В настоящее время уголовные дела переданы в суд.