В Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка "Ковчег будущего", посвященная 150-летию Николая Рериха и 120-летию его сына Святослава. Представлены 94 картины из собрания Государственного музея Востока.

Выставку можно назвать "вторым пришествием" Рерихов в Кузбасс (первое, менее масштабное, случилось в начале 2000-х). Посетители могут увидеть "Чудо" (1923). Шедевр из серии "Мессия" навеян абиссинской легендой: Спаситель придет к людям по каменному мосту, и семеро, знающие об этом, припадут к земле, когда увидят приближающийся Свет. Художника вдохновил неземной пейзаж Большого Каньона в американском штате Аризона - путь Рерихов на Восток пролег через Запад. Некоторые из работ цикла ("Идолы", "Могила великанова", "Святой Никола" и другие) тоже приехали в Кемерово.- В Америке написана и представленная здесь картина "Книга голубиная", - пояснила старший научный сотрудник отдела наследия Рерихов Государственного музея Востока Лариса Келим. - Перед нами искусство, актуальное во все времена, независимо от смены поколений, стилей и взглядов. Рерих говорит о вечном. Его творчество заключает в себе идеи универсальные, всеобщие, которые содержат самые насущные, основополагающие принципы жизни. Да и просто смотреть на полотна - такое упоение цветом и светом! Это как родниковой воды напиться.Талантливый ученик Архипа Куинджи, которого современники называли "художником света", Николай Рерих тоже много экспериментировал с красками. И масляным предпочел темперу, позволявшую добиваться удивительных "спецэффектов".- Рерих - мастер чистых цветов, ярких красок и необычных пейзажей. Некоторые могут считать его картины нереальными, но только не те, кто бывал в горах. В экспедиции на Алтай и в Гималаи Николай Константинович видел все это своими глазами и мастерски переносил на полотна. И сегодня мы имеем счастье смотреть на природу, которая у Рерихов еще и космична, - считает доктор медицинских наук, завкафедрой нормальной физиологии Кемеровского медицинского университета Дмитрий Кувшинов. - Полотна Рерихов - это духовный космос. С точки зрения физиологии воздействие цветов и гармоничных линий благотворно как для психического, так и в какой-то мере для соматического здоровья.В Кузбассе также впервые выставлены картины Николая Рериха "Клад захороненный", "Вестник" и "Чинтамани". По легенде, когда наступит срок, с горных высот спустится конь без всадника, с сияющим сокровищем мира - драгоценным камнем-атрибутом справедливого правителя. Это триединство сфер, окруженных золотым пламенем, стало символом Знамени мира, где прошлое, настоящее и будущее заключены в кольце Вечности.А в соседних залах согревают и радуют душу индийские сюжеты Рериха-младшего. Впервые привезли в Сибирь и написанный им портрет матери, Елены Ивановны. О жизненном пути семьи рассказывают не только картины, но и многочисленные фото-, видео- и другие документы из архивов Государственного музея Востока. Экспозицию усиливают и "оживляют" современные мультимедийные технологии.- Помимо огромного творческого наследия, семья Рерихов оставила нам завет: смысл - в культуре и ее сохранении. Рерих всегда призывал к сбережению памятников культуры и зодчества, и именно эта мысль легла в основу "Пакта Рериха", сыгравшего важную роль в подписании Гаагской конвенции 1954 года по сохранению учреждений науки и культуры во время военных действий, - напомнил директор Музея Рерихов - филиала Государственного музея Востока Борис Иогансон. - А только что подписанное соглашение о долгосрочном сотрудничестве с кузбасским музеем предполагает организацию совместных проектов, обмен опытом, знаниями и идеями в сфере культуры, истории и музейного дела, научные исследования.Ольга Ольховая, исполнительный директор Музея Н.К. Рериха в Новосибирске, также обладающего уникальной коллекцией, назвала выставку праздником культуры для всей Сибири. Праздник продлится в Кемерове как минимум до 8 сентября.