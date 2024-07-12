Памятник герою фильма «Женитьба Бальзаминова» появился в Суздале на улице Старой. Его установили на площадке у Антипьевской церкви. О появлении памятника сообщили в соцсетях компании ГУП

Памятник герою фильма «Женитьба Бальзаминова» появился в Суздале на улице Старой. Его установили на площадке у Антипьевской церкви. О появлении памятника сообщили в соцсетях компании ГУП “ДСУ-3”, которая занимается благоустройством. Также там добавили, что рядом обустроили клумбу. Помимо этого, рабочие “ДСУ-3”, закончили мощение деревянной смотровой площадки из лиственницы, а также покрытие «каменный ковёр» на западной