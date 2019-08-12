Алла Пугачева весной отметила 70-летие. Однако Примадонна, несмотря на солидный возраст, продолжает вести активный образ жизни и не думает останавливаться.

Алла Пугачева весной отметила 70-летие. Однако Примадонна, несмотря на солидный возраст, продолжает вести активный образ жизни и не думает останавливаться.В апреле Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в Москве, первый за долгие годы. Дело в том, что артистке исполнилось 70 лет. В честь юбилея Примадонна и устроила сольник. Впрочем, концерт больше походил на целый спектакль, приправленный песнями легендарной артистки. В конце на сцену к Алле вышли ее самые близкие: молодой муж, юморист Максим Галкин, дочь от первого брака, певица Кристина Орбакайте, пятилетние двойняшки Гарри и Лиза, внуки Никита, Дени и Клава.Несмотря на преклонные годы, Пугачева ведет активный образ жизни: выходит в свет, ездит по миру. А не так давно певица похудела и сменила стиль в одежде. Теперь она отдает предпочтение молодежным нарядам, коротким юбкам, шортам, светлым тонам. К примеру, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в солнцезащитных очках и фантазийном костюме. "А жизнь продолжается. Живем дальше.🤷♀" – объявила Примадонна.Свежий снимок артистки всполошил подписчиков. Певицы Светлана Лобода и Хибла Герзмава, музыкальный продюсер Яна Рудковская и Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), автор-песенник Игорь Николаев и многие другие рассыпались в комплиментах Алле (причем кое-кто предпочел сделать это одними символами, без слов).Но нашлись и те, кто счел наряд странным и неподходящим. Мол, возраст уже не позволяет носить такие вещи. "Люблю Пугачвеу, но зачем *** заниматься? Не девочка уже", "Арлекино вернулся", "Странный вид...", "Мне не нравится, не по возрасту", – высказались некоторые пользователи Сети.