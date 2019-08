12 августа в крупнейшем канадском городе Торонто состоятся похороны фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. В Москве из-за 7-часовой разницы во времени будет уже вечер.

12 августа в крупнейшем канадском городе Торонто состоятся похороны фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. В Москве из-за 7-часовой разницы во времени будет уже вечер.Торонто – не чужой для Вербер город. Туда еще 70-х годах прошлого столетия эмигрировали ее родители. Там у Аллы Константиновны состоялось ее бракосочетание с отцом ее единственной дочери Екатерины Соломоном Тенсером. Там же она открыла свой первый модный бутик Katia of Italy, названный в честь наследницы. В Торонто сегодня большую часть времени проводит мать Вербер.К сожалению, проститься с Аллой Константиновной в Канаде сможет ограниченный круг лиц. И на это есть ряд серьезных причин. Во-первых, получить канадскую визу, тем более в столь короткие сроки, крайне сложно. Во-вторых, семья не хочет публичности. В-третьих, скорее всего, Вербер будут хоронить в закрытом гробу.Дело в том, что законодательница российско моды умерла от менингококкового сепсиса. Как пояснил "РЕН-ТВ" врач-инфекционист, бактерия менингококка может вызвать поражение центральной нервной системы и вызывает тяжелый бактериальный менингит с высокой летальностью. А люди, которые были в тесном контакте с Аллой Константиновной, сейчас находятся в группе серьезного риска. Поэтому выставлять лишний раз инфицированное тело вряд ли уместно.Но как же быть модникам, которые захотят проститься с директрисой элитного магазина? По данным издания The Blueprint, подруга Аллы Мэригей Макки планирует провести вечер памяти Аллы Вербер в Нью-Йорке – там в центре города закатят грандиозные поминки.Аналогичную акцию друзья покойной хотят провести и в Москве. На крыше того же ЦУМа есть очень дорогой гламурный ресторан. Адепты Гуччи, Версаче и Диора вполне могут там бокалом Moët et Chandon и бутербродами с черной икрой помянуть подруг добрым словом – мол, какие вещи возила, как наряжала, какие скидки делала!.. Земля пухом, как говорится.