Целую неделю Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) приходила в себя от шока после допроса, который ей устроили сотрудники пограничной службы Украины. Певица впервые высказалась о запрете посещения этой страны.

Целую неделю Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) приходила в себя от шока после допроса, который ей устроили сотрудники пограничной службы Украины. Певица впервые высказалась о запрете посещения этой страны.Глюкоза объяснила, что на прошлой неделе она отправилась на Украину, чтобы встретиться с друзьями и талантливыми людьми, с которыми хотела поработать. Певица давно мечтала об этом, но не могла поехать в эту страну, потому что действовал запрет на посещение.Дождавшись его окончания, Глюкоза села на самолет. Но как только артистка оказалась в киевском аэропорту, против нее развернули целую операцию. Певицу водили по кабинетам и допрашивали несколько часов. Она ощущала давление со стороны сотрудников пограничной службы, относились к ней, как к террористке.Глюкоза отметила, что на протяжении всего разговора часто задавался лишь один вопрос: "Чей Крым?". Певица же не хотела вдаваться в политику, но все-таки спросила: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?". Записав эти слова, правоохранители смонтировали видеоролик, который выполнил свою главную задачу – настроил артистку против россиян."Обидно до слез, что делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов", – написала Глюкоза в "Инстаграм".После того, как допрос закончился артистка узнала, что ей запрещено посещать Украину до 2023 года за выступление в Крыму в 2014-ом. Учитывая, что такое распоряжение делается не впервые, певица вряд ли сможет рассчитывать на визит в эту страну по истечении трех лет.