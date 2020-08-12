Подрядчик регоператора по вывозу мусора потерял на пожаре почти весь парк мусоровозов. 12 августа в 4 часа утра и 9-ть минут — пожарные Владимира получили сигнал о возгорании спецтехники на

Подрядчик регоператора по вывозу мусора потерял на пожаре почти весь парк мусоровозов. 12 августа в 4 часа утра и 9-ть минут — пожарные Владимира получили сигнал о возгорании спецтехники на Тракторной, 43. Мусоровозы горели открытым пламенем. Пожарным удалось оперативно их потушить и предотвратить распространения огня на другие машины. Полиция не исключает версию поджога. Ирина Гавриченко,