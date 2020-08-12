12 августа звезда сериала Великолепный век празднует 37-летие. Благодаря турецкой теленовелле Мерьем Узерли стала популярна во всем мире. Между тем личного счастья артистка пока так и не обрела.

12 августа звезда сериала "Великолепный век" празднует37-летие. Благодаря турецкой теленовелле Мерьем Узерли стала популярна во всеммире. Между тем личного счастья артистка пока так и не обрела.После роли отважной Роксоланы,умудрившейся завоевать сердце османского султана Сулеймана Великолепного, Узерлипроснулась знаменитой. К Мерьем было приковано всеобщее внимание, особопоклонники интересовались жизнью артистки вне кадра.О том, как складывалось личное счастье артистки до сериала "Великолепныйвек", практически ничего не известно. Знаменитость тщательно скрывает информациюо любовных связях и не хочет, чтобы об этом судачили посторонние. Тем не менее,уже во время съемок теленовеллы Мерьем Узерли стали приписыватьроман с коллегой по цеху Халитом Эргенчем. Поклонников поражало то, какдостоверно исполнитель роли султана Сулеймана изображает страсть кпартнерше. Отличной актерской игры Халита оказалось достаточно для появлениясплетен. Эргенчу не раз приходилось опровергать информацию об интрижке с Узерли.Актер не уставая повторял, что любит жену, которая, к слову, тоже снималась в "Великолепномвеке".Впрочем, в какой-то степени фанаты сериала были правы. Вмомент создания теленовеллы Мерьем Узерли действительно была увлечена, правда,совершенно другим артистом – Озаном Гювеном. Актриса не скрывала, что всегда как-то по-особенному относилась кколлеге. "В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер – Гювен", -говорила звезда "Великолепного века", интригуя поклонников, которые так до концаи не поняли, был ли у знаменитостей роман, или же все завершилось еще на стадиифлирта.15 Июл 2020 в 10:59 PDTВ 2012 году звезда сериала "Великолепный век" стала возлюбленнойбизнесмена Джана Атеша. Пара планировала оформить отношения официально.Незадолго до бракосочетания предприниматель и артистка крупно поскандалили,после чего последняя сбежала из Турции в Германию, откуда родом. К Атешу Узерлитак и не вернулась.Спустя время стало известно, что берега Босфора звезда "Великолепноговека" покинула с ребенком под сердцем. В 2014 году артистка родила дочь Лару.Джан Атеш участвует в воспитании крохи, однако видится с ней не так часто,как хотелось бы – Лара живет в Германии.27 Июн 2020 в 5:32 PDTПо словам артистки, с момента появления дочери ее сердцесвободно. Звезда сериала уверяет, что сосредоточена навоспитании наследницы и карьере. Между тем ходят слухи, что Мерьем Узерливстречается с актером из Турции Чагларой Эртугрулом. Поговаривают, чтознаменитости познакомились в Хорватии, на съемках. Дескать, 32-летний актер былтак очарован Мерьем, что бросил возлюбленную, на которой собирался жениться.