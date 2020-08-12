Наследницы Валерия Меладзе София, Арина и их мать Ирина посетили премьеру экшн-триллера Агент Ева. Звездная семья привлекла к себе внимание гостей мероприятия.
Наследницы Валерия Меладзе София, Арина и их мать Ирина посетили премьеру экшн-триллера "Агент Ева". Звездная семья привлекла к себе внимание гостей мероприятия.
Дочери продюсера – редкие
гостьи светских хроник и тусовок. 21-летняя София и 17-летняя Арина очаровали
публику своей красотой. При этом многие заметили, что девушки совсем не похожи
на своего знаменитого отца. Внешность они явно унаследовали от мамы.
Отметим,
у Валерия Меладзе и Ирины есть старшая дочь – 29-летняя Инга. Она недавно познакомила родителя со своим
новым возлюбленным. Это сооснователь студии N3 Design Денис Давыдов.
В светских кругах говорят,
что артист одобрил выбор Инги. Девушка уже была замужем за марокканским журналистом Нори Вергезе. Они познакомились
десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе.
5 Апр 2020 в 4:41 PDT
Свадьба состоялась в 2017
году. Однако через два года брак распался. Причина развода дочери Валерия
Меладзе не оглашалась.
Напомним, в этом году Валерий Меладзе отметил 55-летний юбилей. Певец
признавался, что благодаря карантину Исполнителю пришлось перенести более 50 концертов на следующий год. Певец рассказывал,
что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по его
стопам.