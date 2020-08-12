Наследницы Валерия Меладзе София, Арина и их мать Ирина посетили премьеру экшн-триллера Агент Ева. Звездная семья привлекла к себе внимание гостей мероприятия.

Наследницы Валерия Меладзе София, Арина и их мать Ирина посетили премьеру экшн-триллера "Агент Ева". Звездная семья привлекла к себе внимание гостей мероприятия.Дочери продюсера – редкиегостьи светских хроник и тусовок. 21-летняя София и 17-летняя Арина очаровалипублику своей красотой. При этом многие заметили, что девушки совсем не похожина своего знаменитого отца. Внешность они явно унаследовали от мамы.Отметим,у Валерия Меладзе и Ирины есть старшая дочь – 29-летняя Инга. Она недавно познакомила родителя со своимновым возлюбленным. Это сооснователь студии N3 Design Денис Давыдов.В светских кругах говорят,что артист одобрил выбор Инги. Девушка уже была замужем за марокканским журналистом Нори Вергезе. Они познакомилисьдесять лет назад во время учебы в Кембриджской школе.5 Апр 2020 в 4:41 PDTСвадьба состоялась в 2017году. Однако через два года брак распался. Причина развода дочери ВалерияМеладзе не оглашалась.Напомним, в этом году Валерий Меладзе отметил 55-летний юбилей. Певецпризнавался, что благодаря карантину Исполнителю пришлось перенести более 50 концертов на следующий год. Певец рассказывал,что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по егостопам.