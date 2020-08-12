Днем 12 августа загорелась кровля одного из жилых многоэтажных домов на улице Удальцова на западе Москвы, передает сайт . Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Причины ..

Днем 12 августа загорелась кровля одного из жилых многоэтажных домов на улице Удальцова на западе Москвы, передает сайт "". Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются. Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало. На месте работают экстренные службы.