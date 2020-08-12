Один из старейших миллиардеров мира, генеральный директор кинокомпании National Amusements Самнер Редстоун скончался в понедельник. На момент смерти предпринимателю было 97 лет. Известно, что ..

Один из старейших миллиардеров мира, генеральный директор кинокомпании National Amusements Самнер Редстоун скончался в понедельник. На момент смерти предпринимателю было 97 лет.Известно, что Редстоун умер в своем доме в американском Лос-Анджелесе. Западные СМИ пишут, что в последние годы его здоровье стремительно ухудшалось, однако точная причина смерти бизнесмена не сообщается, передает "". Состояние Редстоуна в конце 2019 года составляло порядка четырех миллиардов долларов, а в 2020 году он вошел в топ-1000 самых богатых людей мира по версии Forbes.