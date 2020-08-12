Исполнитель роли Бориса Левина в сериале Интерны переехал в Великобританию несколько лет назад. Дмитрий Шаракоис работает маляром и снимает влог.

Исполнитель роли Бориса Левина в сериале "Интерны" переехалв Великобританию несколько лет назад. Дмитрий Шаракоис работает маляром иснимает влог.Актер перебрался в Лондон в 2018 году. Решение уехать он принял на фоне длительного затишья в карьере. Дмитрий Шаракоис отправился на чужбину,имея всего 30 тысяч рублей в кармане.В Великобритании звезда сериала "Интерны" получила статуспереселенца, который позволяет в будущем рассчитывать на гражданство. Шаракоисуже оформил местный медицинский полис и национальную страховку, которая гарантирует ему пенсию. В Налоговой инспекции Дмитрий зарегистрировалсякак лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.Шаракоис хватается за любую возможность заработать. Артист трудится на стройке маляром. Первое время российскойзнаменитости очень мало платили, однако со временем ситуация выправилась.Левин из "Интернов" ведет влог на "Ютуб". Артистрассказывает о переезде в Соединенное Королевство. Пользователи Сети, которымролики Шаракоиса пошли на пользу, могут отблагодарить его, переведя деньги наодин из указанных счетов.Артист живет экономно. В супермаркетах российскаязнаменитость покупает продукты, у которых вот-вот закончится срок годности. На такие товары продавцы вешают специальную наклейку. Часто артист питается фастфудом, по промокодам покупает блюда с хорошей скидкой. "Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая",– рассказал Дмитрий.. Однако уже более двух лет артисту роли непредлагают. До переезда Шаракоис пытался найти работу в России. Актерустраивался в магазин Apple, ноего не взяли, пришлось сесть за руль такси.В целом актер доволенжизнью в Великобритании. Ему нравятся архитектура и ритм жизни.Знаменитость чувствует себя как дома. Между тем артист не скрывает, чтовременами впадает в депрессию.