Попался на хранении наркотиков в 16 лет. В Вязниках на школьника, хранившего при себе наркотик, завели уголовное дело. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции 29 июля. По версии

Попался на хранении наркотиков в 16 лет. В Вязниках на школьника, хранившего при себе наркотик, завели уголовное дело. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции 29 июля. По версии следствия, у парня обнаружили наркотическое средство весом 1,39 граммов. Сам школьник объяснил, что приобрел запрещенное вещество через интернет, забрал его из «тайника» в городе и хотел употребить в дальнейшем.