Во Владимире пожарным пришлось тушить мусоровозы. Сообщение о возгорании 10 грузовых машин поступило в МЧС в 04.09. Полыхали автомобили на Тракторной, 43. Пожарные оперативно прибыли на место, в

Во Владимире пожарным пришлось тушить мусоровозы. Сообщение о возгорании 10 грузовых машин поступило в МЧС в 04.09. Полыхали автомобили на Тракторной, 43. Пожарные оперативно прибыли на место, в этот момент пламя бушевало уже в 10 машинах на общей площади в 60 кв.м. К ликвидации последствий привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава МЧС