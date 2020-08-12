Около двух часов ночи 11 августа в районе универсама Рига в Минске была задержана группа людей. Среди них оказались два российских журналиста – Артем Важенков и Игорь Рогов, передает . В их ..

Около двух часов ночи 11 августа в районе универсама "Рига" в Минске была задержана группа людей. Среди них оказались два российских журналиста – Артем Важенков и Игорь Рогов, передает . В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Участие в массовых беспорядках".Отметим, массовые беспорядки начались в Белоруссии сразу после завершения выборов президента страны. Той же ночью начались и задержания, причем за решетку стали бросать российских журналистов. До сих пор под стражей находятся 33 россиянина, которых еще до начала голосования обвинили в попытке дестабилизировать ситуацию.