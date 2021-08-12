Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по распространению коронавируса в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по распространению коронавируса в России.За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 21 932 новых случаев коронавируса. Сообщается о 808 погибших пациентах. За это же время полностью выздоровели 20 195 человек, у которых был диагностирован ковид.Больше всего заразившихся по-прежнему в Москве. Столичные врачи внесли в базы данные 2294 человек. В Санкт-Петербурге этот показатель составил почти на 500 человек меньше – 1801. Московская область занимает третье место антирейтинга, поскольку в Подмосковье за сутки зарегистрировали лишь 1143 новых случаев коронавируса.Тем временем общий показатель зарегистрированных в России случаев заболевания ковидом составил 6 534 791 человек. По этим же данным число выздоровевших достигло 5 828 972 пациентов. 168 049 болезнь не пережили.Отметим, в СМИ появилась информация о распространении в мире нового штамма коронавируса, который отличается повышенной опасностью развития тяжелых последствий, вплоть до летального исхода. Как никогда важно обезопасить себя от заражения.Сделать это не так сложно – достаточно пройти несложную процедуру вакцинации. После этого, как утверждают специалисты, снизится вероятность подхватить заразу. При этом даже если человек все равно заболеет, то протекать ковид будет в более мягкой форме.