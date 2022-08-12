Стоимость жилья начинается от 8-9 млн рублей.

Стоимость жилья начинается от 8-9 млн рублей.За год средняя стоимость квартир и апартаментов в столичных новостройках класса «бизнес» выросла почти на 10%, до 29 млн рублей. Самые дорогие варианты представлены в центре города, однако за его пределами можно найти жилье за 8-9 млн рублей.Так, в жилом комплексе на юге столицы от застройщика MR Group стоимость квартир начинается от 7,9 млн рублей. За такую сумму можно приобрести студию площадью 24 кв. м.В еще одном проекте на юге, ЖК «» от компании Level Group, квартиры-студии предлагаются по цене от 8,5-9,1 млн рублей. А в ЖК «» на западе столицы от этого же застройщика студии площадью 23 кв. м можно купить за 9,5 млн рублей.В проекте «» на севере столицы от группы «ЛСР» стоимость студий стартует от 7,3 млн рублей, однокомнатных квартир – от 10,4 млн рублей. В еще одном проекте от этого застройщика, ЖК «Парксайд» на юге столицы, цены на студии площадью 25 кв. м начинаются от 8,6 млн рублей, на «однушки» – от 12,7 млн рублей.Доступные апартаменты представлены в проекте на западе Москвы от группы «Основа». Стоимость студий стартует от 11,3 млн рублей, однокомнатных лотов – от 11,5 млн рублей.Апартаменты-студии проекте «» на севере города от девелопера «Флэт и Ко» можно купить за 7,8 млн рублей. Цена однокомнатного жилья начинается от 11,6 млн рублей.