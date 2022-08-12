Памятник возвели на месте одного из сложнейших сражений Великой Отечественной войны.

Сейчас во многих субъектах нашей страны отдают дань памяти солдатам-землякам, которые ценой собственных жизней отстояли Ленинград и сокрушили орды иноземных захватчиков. Особенно символично, что именно сейчас на мемориальном комплексе «Невский пятачок» установили плиту памяти и нашим землякам – славным сынам Владимирской земли, которые участвовали в яростных боях за Ленинград.- Инициатором установки мемориалов от регионов страны на этом символическом месте стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. От Владимирской области ее активно поддержала сенатор Ольга Хохлова. Мы вместе с активистами области помогли воплотить эту идею. Теперь на берегу Невы стоит плита памяти от жителей Владимирской области с благодарностью нашим землякам-защитникам Ленинграда за мужество и героизм. Мы помним и гордимся. Мы делаем все, чтобы наши дети и внуки помнили историю своего государства и берегли ее. Ведь, без прошлого нет будущего, - сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.«Невский пятачок» - так условно обозначали стратегически важный плацдарм на левом берегу Невы. Напротив располагалась Невская Дубровка, которую с 1941 по 1943 гг. удерживали войска Ленинградского фронта.«Невский пятачок» расположен в 50 километрах от Северной Столицы. С него наши войска предпринимали героические атаки с целью прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что попытки развить широкомасштабное наступление не увенчались успехом, «Невский пятачок» стал в памяти русского народа настоящим местом силы, символом мужества, героизма и самопожертвования.