Цены на такое жилье начинаются от 5,5 млн рублей.

Цены на такое жилье начинаются от 5,5 млн рублей.Около 10% предложения на рынке новостроек Московского региона – это готовые квартиры в введенных в эксплуатацию жилых комплексах. В Москве насчитывается около сотни готовых проектов, в Подмосковье – 79, в Новой Москве – 13.С начала года предложение готовых квартир в столице выросло на 15%, в Подмосковье – на 56%. Максимальный прирост – сразу на 153% – зафиксирован в Новой Москве. Такая динамика объясняется изначально небольшим количеством готовых жилых комплексов в данной локации.В Москве цены на готовые квартиры начинаются от 7,3 млн рублей. Такая цена действует в проекте «» в Западном Дегунино от застройщика «СМУ-6». Самые доступные готовые апартаменты по цене от 7,9 млн рублей предлагаются в МФК «» в Ховрино от девелопера «Флэт и Ко».В Новой Москве цены на готовое жилье стартуют от 7,2 млн рублей. За такую стоимость можно купить квартиру в ЖК «» в поселении Внуковское от застройщика «ТПУ Рассказовка». В проекте «» от группы «Абсолют» предлагаются готовые квартиры по цене от 7,7 млн рублей.Наконец, в Подмосковье минимальный бюджет покупки – 5,5 млн рублей. За эту сумму предлагаются квартиры в ЖК «» в районе Красногорский от девелопера «Самолет».