Возгорание произошло в нежилом доме по адресу: г. Вязники, ул. Краснофлотская, д. 3. Из-за того,...

Возгорание произошло в нежилом доме по адресу: г. Вязники, ул. Краснофлотская, д. 3.Из-за того, что вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно - на момент прибытия наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные не дали распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на общей площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.