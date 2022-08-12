Возгорание произошло в нежилом доме по адресу: г. Вязники, ул. Краснофлотская, д. 3.
Из-за того,...
Возгорание произошло в нежилом доме по адресу: г. Вязники, ул. Краснофлотская, д. 3.
Из-за того, что вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно - на момент прибытия наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные не дали распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на общей площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.