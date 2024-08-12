Ольга Бузова начала новые отношения.

Ольга Бузова начала новые отношения.Ольга Бузова не раз признавалась, что мечтает обрести счастье в личной жизни. Она уже была замужем, но брак с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым закончился печальным разводом. После этого Бузова с 2019 по 2021 год встречалась с рэп-исполнителем и актером Давидом Манукяном. Но и эти отношения сошли на нет.Поклонники певицы всерьез обеспокоены, они пристально следят за соцсетями и выискивают малейшее доказательство очередного романа знаменитости. Однако Бузова не стала томить фанатов намеками, а опубликовала в своем блоге снимок, где показала нового возлюбленного.На фото звезда находится в объятиях незнакомца, но лицо избранника исполнительница хита "Пока ты без дел" закрыла стикером с изображением льва. Подписчики сразу предположили, что уже знают имя молодого человека, и окрестили его "Лев". Картинку звезда подписала так: "Боже! Я счастлива!"Существует и другая версия имени возлюбленного Бузовой. Не так давно она сообщила, что на личном фронте наметились перемены и показала фотографию большого букета роз. Вложенная записка гласила: "От Дмитрия, с любовью". Теперь поклонники гадают, имеет ли этот самый Дмитрий отношение к незнакомцу на фото.Интересно, что недавно бывшая соведущая Ольги Бузовой Ксения Бородина тоже выставила напоказ свою частную жизнь, хотя до этого зарекалась делиться интимным с поклонниками. Фанаты провели аналогию и выразили надежду на то, что обе любимицы телекамер могут построить свое счастье практически одновременно.