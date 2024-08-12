Поведение артистов на сцене вынуждает законодателей задумываться о введении каких-то рамок и ограничений. Например, после скандалов с выступлением в неадекватном состоянии Билана в Самаре и Глюкозы в Красноярске в Госдуме заявили, что звездам надо бы проходить медицинское освидетельствование перед выходом на сцену.

Поведение артистов на сцене вынуждает законодателей задумываться о введении каких-то рамок и ограничений. Например, после скандалов с выступлением в неадекватном состоянии Билана в Самаре и Глюкозы в Красноярске в Госдуме заявили, что звездам надо бы проходить медицинское освидетельствование перед выходом на сцену."Я не думаю, что это возможно, – говорит Лолита. – Как вы это себе представляете? Сдавать мочу и дуть в трубочку? Но все мы знаем, как работала эта система на дорогах – люди дули в трубочку, потом платили денежку, а потом на автобусной остановке сбивали насмерть по шесть человек. Вот это трагедия!"Лолита за кулисами концерта "Новое Радио ДВИЖ" подчеркнула: она за то, чтобы все артисты выходили на сцену "как стеклышко". "Это очень сложно. – Поэтому по молодости я позволяла себе выйти на сцену нетрезвой тоже – от страха, еще от чего-либо. Или просто глаз, что называется, не горел. Но потом понимаешь, что работаешь под алкоголем хуже. Это некачественная работа! Поэтому, в первую очередь, ограничения должны вводить сами себе артисты, думая: "Неужели я не могу выйти на сцену без ничего?" Это такой хороший азарт!"Для меня гораздо важнее, чтобы люди выходили на сцену с вымытыми подмышками, чтобы не пахли, – подчеркнула звезда. – Ведь когда к зрителям подходит пахнущий пОтом артист, это тоже не здорово. Не знаю, будет ли какие-то меры в этом случае принимать Госдума".Стоит напомнить, что после "почти голой" вечеринки в конце прошлого года Лолита несколько месяцев была в опале – она лишилась концертов и эфиров. И лишь с июня стала возвращаться к концертам. Санкции на нее были наложены, в том числе, и из-за внешнего вида на скандальном мероприятии у Ивлеевой.