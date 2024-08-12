Народ явно не ожидал услышать от Анны Семенович такое.

Народ явно не ожидал услышать от Анны Семенович такое.46-летняя Анна Семенович на сцене уже несколько десятилетий. За это время артистка обзавелась армией поклонников, которые регулярно посещают ее концерты и следят за ее участием в различных проектах. Однако недавнее выступление певицы неожиданно разочаровало публику.Когда Анна Семенович выложила в Сеть , снятые во время ее недавнего концерта, интернет-пользователи были ошарашены вокалом артистки. По их мнению, она не пела, а просто кричала и часто не попадала в ноты."Какой ужас! Люди, как вы это слушаете? Какой неприятный голос", "Аня, вы же совсем петь не можете", "Ни вкуса, ни таланта", – прокомментировали зрители.Анна Семенович не оставила некоторые высказывания критиков без ответа. Например, одному из комментаторов бывшая солистка группы "Блестящие" заявила, что не только не стесняется петь, но и гордится своими выступлениями. Похоже, знаменитость совсем не волнует, что о ней думают. Она не раз подчеркивала, что главное – получать удовольствие от процесса и нести людям позитив.Ранее Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа перед публикацией снимка с отпуска. Народ заметил, что певица корректирует талию при помощи специальных мобильных приложений. Подробнее об этом "Дни.ру".