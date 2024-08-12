Неприятность произошла в Латвии.

Неприятность произошла в Латвии.В минувшие выходные муж Аллы Пугачевой иноагент Максим Галкин* развлекал своим выступлением жителей Юрмалы. В один момент юморист решил спуститься в зал, пообщаться со зрителями. В это время один из мужчин из первого ряда разразился бранью в адрес пятого избранника Примадонны. Галкин* выслушал все достойно и, несмотря на то, что его публично опозорили, пытался отшутиться, однако мужчина и не думал успокаиваться.Зритель сообщил, что принес комику гвоздики, которых было четное количество, и якобы "похоронил" юмориста заживо. Максим цветы не взял, тогда незнакомец стал их раскладывать на сцене. К слову, как оказалось, мужчина специально купил билет в первый ряд, который стоит около 20 тысяч рублей, чтобы высказать артисту все, что он о нем думает.Ранее появлялась информация, что Галкин* может страдать от алкоголизма. По слухам, на фоне резкого сокращения работы, а соответственно и дохода комик взялся за бутылку. Недавно иноагент подал исковое заявление в Верховный суд, чтобы снять с себя этот статус. Народ сразу же сделал вывод, что пародист торопится назад в Россию. Но Галкин* в своей соцсети опубликовал пост, где указал, что не только это может являться причиной снятия статуса иноагента. У людей может быть и другая мотивация.*признан в России иностранным агентом.