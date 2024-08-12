В отношении подрядчика, который брался строить детский сад и ФОК в Доброграде, но нарушил условия контракта, завели уголовное дело.

В отношении подрядчика, который брался строить детский сад и ФОК в Доброграде, но нарушил условия контракта, завели уголовное дело. Об этом 12 августа рассказала правительства Владимирской области.Осенью 2022 года подрядной организации выдали 400 млн рублей авансом на возведение объектов. Однако свои обязательства фирма выполнила лишь частично. В мае договор с ней расторгли и потребовали вернуть деньги.Однако средства подрядчик не отдал, и тогда райадминистрация обратилась в прокуратуру.«Ковровская городская прокуратура провела проверку. В отношении недобросовестного подрядчика возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении пресс-службы.