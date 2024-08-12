В Кирове завершился фестиваль театра, кино и журналистики На семи холмах. Ирина Лачина блистала там в роскошных платьях, ездила на экскурсии, влюбляла в себя на сцене, украшала роскошные интерьеры отеля Чарушин. Правда, ее поклонники из других городов всего этого не увидят, потому что актриса отказалась от ведения социальных сетей. Она не хочет делать из своей жизни шоу.

В Кирове завершился фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Ирина Лачина блистала там в роскошных платьях, ездила на экскурсии, влюбляла в себя на сцене, украшала роскошные интерьеры отеля "Чарушин". Правда, ее поклонники из других городов всего этого не увидят, потому что актриса отказалась от ведения социальных сетей. Она не хочет делать из своей жизни шоу."Мой аккаунт в "Инстаграм"* взломан больше года назад, в социальной сети "ВКонтакте" есть моя официальная страничка, но я туда не захожу, – объяснила Ирина Лачина. – Потому что реальная жизнь для меня намного интереснее виртуальной. И если в ней происходят значимые события, то я с радостью разделяю их со своей семьей и близкими. А демонстрировать свою жизнь посторонним у меня и раньше-то особого желания не было. Хотя люди, связанные с театром и кино, рекомендовали мне уделять время социальным сетям, потому что якобы от количества подписчиков зависит успешность карьеры".Не хочет возвращаться в Интернет звезда еще и потому, чтобы не доставлять радости хейтерам."Для меня важна конструктивная и профессиональная критика только тех людей, которым я доверяю и чье мнение для меня важно, – пояснила Ирина Олеговна. – К их замечаниям я прислушиваюсь. А вот мнение чужих людей, которые занимаются самоутверждением за счет известных людей и компенсируют тем самым собственную ущербность, мне безразлично. Если человек поднимает себе таким способом настроение или самооценку – это гадость".Лачина предпочитает радоваться реальной жизни. "Она очень короткая, и мы не знаем, сколько нам отмеряно, – мудро замечает она. – Поэтому тратить жизнь на то, чтобы читать что-то неприятное для себя, мне совершенно неинтересно. Я лучше уделю время общению с семьей и людьми, которые мне симпатичны".*Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена в России.