Информация о пожилой женщине, которая заблудилась в лесу, поступила спасателям владимирского РОССОЮЗСПАСа 11 августа в 16:10. В диспетчерскую службу сообщили, что бабушка 1938 года рождения
<a href="https://33live.ru/novosti/12-08-2024-spasateli-nashli-86-letnyuyu-babushku-kotoraya-zabludilas-v-lesu-kameshkovskogo-rajona.html" target="_blank">Спасатели нашли 86-летнюю бабушку, которая заблудилась в лесу Камешковского района</a> - Информация о пожилой женщине, которая заблудилась в лесу, поступила спасателям владимирского РОССОЮЗСПАСа 11 августа в 16:10. В диспетчерскую службу сообщили, что бабушка 1938 года рождения
[url=https://33live.ru/novosti/12-08-2024-spasateli-nashli-86-letnyuyu-babushku-kotoraya-zabludilas-v-lesu-kameshkovskogo-rajona.html]Спасатели нашли 86-летнюю бабушку, которая заблудилась в лесу Камешковского района[/url] - Информация о пожилой женщине, которая заблудилась в лесу, поступила спасателям владимирского РОССОЮЗСПАСа 11 августа в 16:10. В диспетчерскую службу сообщили, что бабушка 1938 года рождения