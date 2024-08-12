Информация о пожилой женщине, которая заблудилась в лесу, поступила спасателям владимирского РОССОЮЗСПАСа 11 августа в 16:10. В диспетчерскую службу сообщили, что бабушка 1938 года рождения

Информация о пожилой женщине, которая заблудилась в лесу, поступила спасателям владимирского РОССОЮЗСПАСа 11 августа в 16:10. В диспетчерскую службу сообщили, что бабушка 1938 года рождения потерялась около деревни Дмитриково. На место прибыла дежурная смена. Спасатели собрали всю необходимую информацию у родственников пропавшей и отправились искать пенсионерку вместе с полицией. Бабушку удалось найти примерно в шесть