Проверь свою память в этом тесте.

Проверь свою память в этом тесте.Советские фильмы до сих пор пользуются популярностью. Их смотрели наши бабушки, дедушки, мамы, папы, мы сами, а теперь и наши дети и внуки. Это шедевры на все времена.Классику советского кинематографа пересматривают сотни раз, они траслируются по телевидению в новогодние праздники. Многие из них разлетелись на цитаты. Но так ли хорошо вы запомнили нюансы этих знакомых с детства картин? Например, во что одевались герои? Проверим это в нашем тесте!