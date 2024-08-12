Теплотрассу, проходящую между БСП и Лыбедской магистралью, закроют зеленой изгородью.

У Красного креста стартовал масштабный проект по озеленению. Теплотрассу, проходящую между БСП и Лыбедской магистралью, закроют зеленой изгородью.Самый амбициозный проект ландшафтных работ в истории Владимира начало недавно созданное муниципальное казенное учреждение "Зеленый город". Несмотря на неудачу предыдущего плана комплексного озеленения, текущие работы будут выполнены в комплексном формате.Склон у больницы "Красный крест", который спускается к Лыбедской магистрали, укрепят и оснастят системой автоматического полива. Затем там уложат дерн, создадут клумбы и высадят ивы. Уродующие пейзаж трубы теплотрассы будут закрыты живой изгородью. В общей сложности планируется высадить несколько сотен многолетних растений. Основные работы должны быть завершены осенью, а цветы высадят весной.