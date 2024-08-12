Недавний инцидент на концерте юмориста Максима Галкина*, который проходит за границей, вызвал бурное обсуждение в обществе. Один из зрителей, пришедший на выступление, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес артиста.

Недавний инцидент на концерте юмориста Максима Галкина*, который проходит за границей, вызвал бурное обсуждение в обществе. Один из зрителей, пришедший на выступление, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес артиста.Реакция Иосифа Пригожина на это событие не заставила себя ждать. Продюсер выразил свое недовольство поведением россиянина, назвав его действия неправильными и провокационными.Пригожин отметил, что люди приходят на концерты не для того, чтобы устраивать скандалы, а чтобы расслабиться и насладиться творчеством артистов. "На выступления зрители приходят, чтобы получить удовольствие", — подчеркнул он. Продюсер акцентировал внимание на том, что подобные действия одного человека могут негативно сказаться на атмосфере всего мероприятия. Он также отметил, что среди зрителей были и другие люди, которые пришли просто насладиться выступлением, а не участвовать в конфликте.По мнению Пригожина, такие провокации недопустимы независимо от национальности человека, который их совершает. Он считает, что культурные мероприятия должны оставаться местом для творчества и позитивных эмоций. "Не стоит приходить на культурное мероприятие с целью его сорвать", — добавил продюсер.Пригожин также обратил внимание на то, что подобные инциденты могут привести к серьезным последствиям. Например, иностранные службы могут запретить людям, которые оскорбляют артистов, посещать концерты. Это может создать дополнительные проблемы как для самих зрителей, так и для организаторов мероприятий. "Не стоит ходить в чужой монастырь со своим уставом", — резюмировал он.Продюсер также высказал мнение о том, что хотя бы 100 человек могли бы согласиться с мнением оскорбившего Галкина* россиянина, однако остальные зрители остались недовольны его поведением. По его словам, подобные действия только подогревают агрессию среди людей и приводят к конфликтам. "Мы чего добиваемся, конфликта? Сказать лишний раз, что Максим такой или сякой?", — задался вопросом Пригожин.Он также отметил, что если бы этот человек оказался один за кулисами, то его поведение могло бы вызвать совершенно другую реакцию. "Может быть, он и получил бы", — добавил продюсер.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.