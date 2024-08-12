По предварительным данным, 7 августа 2024 года обвиняемый пришёл к местному жителю, с которым у него были личные неприязненные отношения.

Следственные органы СК России по Владимирской области расследуют дело против жителя Коврова, обвиняемого в убийстве (статья 105 УК РФ). По предварительным данным, 7 августа 2024 года обвиняемый пришёл к местному жителю, с которым у него были личные неприязненные отношения.В ходе конфликта на лестничной площадке он нанес потерпевшему удар ножом и скрылся. Потерпевший смог вернуться в свою квартиру, но вскоре скончался от ранения. Утром его тело обнаружил социальный работник, пришедший к матери погибшего.Сотрудники полиции, изучив видеозаписи с камер наблюдения и телефонные соединения, быстро установили и задержали подозреваемого. В настоящее время ему предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя он заключён под стражу на время следствия.Следователи продолжают допросы свидетелей, назначают судебные экспертизы, исследуют вещественные доказательства и проводят другие процессуальные действия для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств.