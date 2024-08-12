В ходе проведения рейда по охране объектов животного мира госохотинспекторы заметили стаю одичавших собак в лесу Меленковского района. Такие звери опасны для экосистемы, они убивают диких

В ходе проведения рейда по охране объектов животного мира госохотинспекторы заметили стаю одичавших собак в лесу Меленковского района. Такие звери опасны для экосистемы, они убивают диких животных, при этом даже не ради еды. Как объяснили в Госохотинспекции, это проблема, о которой мало кто знает. Из поста в группе Госохотинспекции Вконтакте Началось распространение опасных для дикой